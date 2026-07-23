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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спасатели в Удмуртии вытащили упавшего в смотровую яму мужчину

10:36, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Спасатели в Удмуртии вытащили упавшего в смотровую яму мужчину
10:36, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС
Источник фото: Комитет по делам ГО и ЧС
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Из-за травм он не мог самостоятельно выбраться.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске спасатели вызволили из ямы мужчину. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС.

Он упал в смотровую яму в собственном гараже и не мог самостоятельно подняться из-за полученных травм и боли.

«Прибывшие спасатели зафиксировали пострадавшего на носилках, подняли из ямы и передали врачам скорой помощи. Все действия выполнялись с предельной осторожностью, чтобы не ухудшить состояние мужчины», — говорится в сообщении.

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10:36, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
80
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС