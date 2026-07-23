Воткинск. Удмуртия. В Воткинске спасатели вызволили из ямы мужчину. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС.

Он упал в смотровую яму в собственном гараже и не мог самостоятельно подняться из-за полученных травм и боли.

«Прибывшие спасатели зафиксировали пострадавшего на носилках, подняли из ямы и передали врачам скорой помощи. Все действия выполнялись с предельной осторожностью, чтобы не ухудшить состояние мужчины», — говорится в сообщении.