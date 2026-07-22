Жителю посёлка Яр предоставили квартиру с дефектами.
Яр. Удмуртия. В Ярском районе возбудили уголовное дело по факту нарушения жилищных прав местного жителя при переселении из аварийного жилья. Об этом сообщил Следком Удмуртии.
Поводом для расследования стала информация, опубликованная в СМИ и социальных сетях. Следователи установили, что мужчине, которого переселяли из аварийного жилищного фонда, предоставили квартиру с дефектами.
Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.
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