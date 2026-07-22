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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ярском районе возбудили уголовное дело из-за нарушений при переселении из аварийного жилья

17:40, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ярском районе возбудили уголовное дело из-за нарушений при переселении из аварийного жилья
17:40, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
8
0
#Удмуртия\n#Ярский район\n#аварийное жилье
Источник фото: Следком Удмуртии
8
0

Жителю посёлка Яр предоставили квартиру с дефектами.

Яр. Удмуртия. В Ярском районе возбудили уголовное дело по факту нарушения жилищных прав местного жителя при переселении из аварийного жилья. Об этом сообщил Следком Удмуртии.

Поводом для расследования стала информация, опубликованная в СМИ и социальных сетях. Следователи установили, что мужчине, которого переселяли из аварийного жилищного фонда, предоставили квартиру с дефектами.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. 

 

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17:40, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
8
0
#Удмуртия\n#Ярский район\n#аварийное жилье