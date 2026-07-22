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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии женщина проколола руку насквозь, упав на металлическую пику на кладбище

14:47, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии женщина проколола руку насквозь, упав на металлическую пику на кладбище
14:47, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Хохряки\n#кладбище\n#спасатели\n#пострадавшие
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Спасателям пришлось отпилить часть конструкции, чтобы освободить пострадавшую.

Завьялово. Удмуртия. На кладбище в Удмуртии женщина запнулась и упала прямо на острый металлический штырь. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Несчастный случай произошёл на Хохряковском кладбище рядом с Ижевском. Острый наконечник-пика пробил руку женщины насквозь. Самостоятельно освободиться она не могла из-за сильнейшей боли.

«Прибывшие спасатели с помощью слесарного инструмента аккуратно отпилили часть металлической конструкции, освободили пострадавшую и передали её врачам скорой помощи», — говорится в сообщении.

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14:47, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Хохряки\n#кладбище\n#спасатели\n#пострадавшие