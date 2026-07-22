Завьялово. Удмуртия. На кладбище в Удмуртии женщина запнулась и упала прямо на острый металлический штырь. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Несчастный случай произошёл на Хохряковском кладбище рядом с Ижевском. Острый наконечник-пика пробил руку женщины насквозь. Самостоятельно освободиться она не могла из-за сильнейшей боли.

«Прибывшие спасатели с помощью слесарного инструмента аккуратно отпилили часть металлической конструкции, освободили пострадавшую и передали её врачам скорой помощи», — говорится в сообщении.