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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сразу три ребёнка пострадали в ДТП за минувшие сутки в Удмуртии

12:59, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Сразу три ребёнка пострадали в ДТП за минувшие сутки в Удмуртии
12:59, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
107
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#пострадавший ребенок\n#авария\n#авария с детьми\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
107
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Среди них 11-летний мальчик, 12-летняя девочка и 17-летний юноша.

Удмуртия. В Удмуртии 21 июля произошло сразу три ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Первое ДТП произошло около 12:00 в деревне Большая Венья Завьяловского района. Водитель «Лады Гранты» на нерегулируемом перекрестке при движении по главной дороге сбил 11-летнего велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги. Ребёнок получил травмы.

Следующий случай произошёл в Сарапуле около 16:40. 69-летний водитель «Шевроле Нива» на улице Электрозаводской при проезде перехода не уступил дорогу 12-летней девочке. В результате ребёнок получила травмы.

В 16:45 на улице Пролетарской в Воткинске 29-летний водитель «Вольво», по предварительной информации, при повороте налево не уступил дорогу 17-летнему водителю мопеда, который ехал навстречу. В результате аварии юноша получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.

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12:59, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
107
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#пострадавший ребенок\n#авария\n#авария с детьми\n#Госавтоинспекция