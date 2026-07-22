Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе сотрудники полиции задержали жителя Нижегородской области, которого подозревают в краже 4,4 тысячи литров дизельного топлива у транспортной организации.

По данным МВД по Удмуртии, задержанный работал в компании, где ему выдали топливную карту, однако после окончания трудового договора он не вернул её работодателю. Позже мужчина отправился к родственникам в Балезино и обнаружил, что карта продолжает пополняться. Подозреваемый решил воспользоваться ситуацией и стал заправлять по ней автомобили на АЗС Балезинского района, предлагая топливо водителям по сильно заниженной стоимости.

Недостачу топлива сотрудники организации выявили во время проверки и обратились в полицию. По версии следствия, за два месяца ущерб превысил 450 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере. В МВД по Удмуртии сообщили, что причинённый организации ущерб полностью возмещён.