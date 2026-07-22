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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителя Нижегородской области задержали за кражу 4,4 тысячи литров дизельного топлива в Удмуртии

12:00, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Жителя Нижегородской области задержали за кражу 4,4 тысячи литров дизельного топлива в Удмуртии
12:00, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
7
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#бензин
Источник фото: ИА «Сусанин»
7
0

Мужчина пользовался топливной картой бывшего работодателя.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе сотрудники полиции задержали жителя Нижегородской области, которого подозревают в краже 4,4 тысячи литров дизельного топлива у транспортной организации.

По данным МВД по Удмуртии, задержанный работал в компании, где ему выдали топливную карту, однако после окончания трудового договора он не вернул её работодателю. Позже мужчина отправился к родственникам в Балезино и обнаружил, что карта продолжает пополняться. Подозреваемый решил воспользоваться ситуацией и стал заправлять по ней автомобили на АЗС Балезинского района, предлагая топливо водителям по сильно заниженной стоимости.

Недостачу топлива сотрудники организации выявили во время проверки и обратились в полицию. По версии следствия, за два месяца ущерб превысил 450 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере. В МВД по Удмуртии сообщили, что причинённый организации ущерб полностью возмещён.

 

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12:00, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
7
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#бензин