Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Ленинский районный суд избрал меру пресечения двум жителям Челябинска, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере в отношении концерна «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, с июня 2024 года по апрель 2025 года обвиняемые, действуя вместе с другими неустановленными сотрудниками АО «Концерн Калашников», похитили у предприятия 7,48 млн рублей. По данным следствия, преступление было совершено путём обмана и злоупотребления доверием.

Суд отправил обоих фигурантов под домашний арест до 17 сентября 2026 года.