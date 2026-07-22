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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Двух жителей Челябинска обвиняют в хищении почти 7,5 млн рублей у концерна «Калашников»

11:22, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Двух жителей Челябинска обвиняют в хищении почти 7,5 млн рублей у концерна «Калашников»
11:22, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Удмуртия\n#Челябинск\n#Концерн «Калашников»
Источник фото: пресс-служба судов Удмуртии
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Преступление совершено путём обмана и злоупотребления доверием.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Ленинский районный суд избрал меру пресечения двум жителям Челябинска, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере в отношении концерна «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, с июня 2024 года по апрель 2025 года обвиняемые, действуя вместе с другими неустановленными сотрудниками АО «Концерн Калашников», похитили у предприятия 7,48 млн рублей. По данным следствия, преступление было совершено путём обмана и злоупотребления доверием.

Суд отправил обоих фигурантов под домашний арест до 17 сентября 2026 года.

 

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11:22, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
30
0
#Удмуртия\n#Челябинск\n#Концерн «Калашников»