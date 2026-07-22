Сочи. Краснодарский край. В Сочи под пассажирский поезд попала 45-летняя туристка из Удмуртии. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает Сочинское линейное управление МВД России на транспорте.

Трагедия произошла на станции Солоники. По предварительным данным, машинист заметил женщину на путях, неоднократно подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

По информации транспортной полиции, женщина находилась на железнодорожных путях и не отреагировала на предупреждающие сигналы поезда.

Сотрудники полиции проводят проверку.