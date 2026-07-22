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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Туристка из Удмуртии погибла под колёсами поезда в Сочи

10:38, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Туристка из Удмуртии погибла под колёсами поезда в Сочи
10:38, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
87
0
#Сочи\n#поезд\n#смерть
Источник фото: ИИ
87
0

По данным транспортной полиции, женщина не отреагировала на звуковые сигналы поезда.

Сочи. Краснодарский край. В Сочи под пассажирский поезд попала 45-летняя туристка из Удмуртии. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает Сочинское линейное управление МВД России на транспорте.

Трагедия произошла на станции Солоники. По предварительным данным, машинист заметил женщину на путях, неоднократно подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

По информации транспортной полиции, женщина находилась на железнодорожных путях и не отреагировала на предупреждающие сигналы поезда.

Сотрудники полиции проводят проверку. 

 

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10:38, 22 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
87
0
#Сочи\n#поезд\n#смерть