Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе пьяный водитель врезался в движущийся, а затем в припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 20 июля около 22:00 напротив дома №2 по улице Полесской в селе Октябрьский Завьяловского района. 43-летний водитель «Хендай Гетц» выехал на встречку и врезался в «ВАЗ-2107», который от удара въехал в припаркованный автомобиль «Лада Иксрей». В результате аварии 20-летняя пассажирка «ВАЗа» получила травмы.

Освидетельствование показало, что водитель «Хендай Гетц» был пьян. Но мужчина не согласился с результатами и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него составили административные материалы по статье 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). «Хендай» переместили на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции отмечают, что за отказ от освидетельствования, как и за управление машиной в пьяном состоянии, водитель может получить административный штраф 45 тыс. рублей и лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет.