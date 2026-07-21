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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор экс-главе «Росагрокорпорации»

18:10, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор экс-главе «Росагрокорпорации»
18:10, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
13
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Верховный суд Удмуртии
Источник фото: пресс-служба судов Удмуртии
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Мужчину обвиняли в попытке взыскать с компании более 51 млн рублей по фиктивным сделкам.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор бывшему генеральному директору ООО «Росагрокорпорация», которого обвиняли в покушении на мошенничество на сумму свыше 51 млн рублей. Уголовное дело направили на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Ижевска, сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, 35-летний житель Казани в период с 2016 по 2022 год заключил четыре фиктивных договора на поставку щебня с подконтрольными ему компаниями. Фактически товар не поставлялся, а документы использовались для создания видимости хозяйственных операций.

Затем, по версии обвинения, мужчина оформил поддельные документы и переуступил права требования по фиктивным договорам самому себе как индивидуальному предпринимателю. После этого он обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском о взыскании с «Росагрокорпорации» долга и процентов на общую сумму 51,2 млн рублей.

Довести задуманное до конца не удалось: один из участников общества обнаружил предполагаемые противоправные действия и обратился в Следственный комитет.

Октябрьский районный суд Ижевска в апреле 2026 года оправдал бывшего руководителя компании, признав, что в его действиях отсутствуют составы инкриминируемых преступлений. Суд также указал, что договоры поставки и уступки требований фактически заключались и исполнялись, а задолженность по ним была реальной.

Прокуратура обжаловала решение. Верховный суд Удмуртии решил, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и были сделаны с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона.

Оправдательный приговор отменили. Дело направили на новое судебное рассмотрение.

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18:10, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
13
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Верховный суд Удмуртии