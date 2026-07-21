Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор бывшему генеральному директору ООО «Росагрокорпорация», которого обвиняли в покушении на мошенничество на сумму свыше 51 млн рублей. Уголовное дело направили на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Ижевска, сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, 35-летний житель Казани в период с 2016 по 2022 год заключил четыре фиктивных договора на поставку щебня с подконтрольными ему компаниями. Фактически товар не поставлялся, а документы использовались для создания видимости хозяйственных операций.

Затем, по версии обвинения, мужчина оформил поддельные документы и переуступил права требования по фиктивным договорам самому себе как индивидуальному предпринимателю. После этого он обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском о взыскании с «Росагрокорпорации» долга и процентов на общую сумму 51,2 млн рублей.

Довести задуманное до конца не удалось: один из участников общества обнаружил предполагаемые противоправные действия и обратился в Следственный комитет.

Октябрьский районный суд Ижевска в апреле 2026 года оправдал бывшего руководителя компании, признав, что в его действиях отсутствуют составы инкриминируемых преступлений. Суд также указал, что договоры поставки и уступки требований фактически заключались и исполнялись, а задолженность по ним была реальной.

Прокуратура обжаловала решение. Верховный суд Удмуртии решил, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и были сделаны с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона.

Оправдательный приговор отменили. Дело направили на новое судебное рассмотрение.