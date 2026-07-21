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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Основательницу финансовой пирамиды на сотни миллионов рублей будут судить в Удмуртии

17:30, 21 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Основательницу финансовой пирамиды на сотни миллионов рублей будут судить в Удмуртии
17:30, 21 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#финансовые пирамиды\n#МВД по Удмуртии
Источник фото: Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
58
0

Женщина, по данным следствия, обманула более 240 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перед судом предстанет 55-летняя местная жительница, которая обвиняется в создании финансовой пирамиды на более чем 400 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным следствия, в период с 2019 года по июль 2023 года обвиняемая предлагала своим знакомым вложиться в строительство недвижимости на территории различных регионов России, обещая при этом высокий доход от инвестиций (от 10% ежемесячно). 

Введенные в заблуждение граждане, рассчитывая на прибыль, передавали женщине свои сбережения, в том числе, взятые в кредит. При этом полученные деньги злоумышленница не инвестировала в жильё, а выплачивала проценты предыдущим вкладчикам, либо тратила на личные нужды.

Незаконная деятельность обвиняемой пресечена сотрудниками полиции. Установлена причастность женщины к 233 эпизодам мошенничества (статья 159 УК РФ).

Уголовное дело будет направлено в суд.

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17:30, 21 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#финансовые пирамиды\n#МВД по Удмуртии