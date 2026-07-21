Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перед судом предстанет 55-летняя местная жительница, которая обвиняется в создании финансовой пирамиды на более чем 400 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным следствия, в период с 2019 года по июль 2023 года обвиняемая предлагала своим знакомым вложиться в строительство недвижимости на территории различных регионов России, обещая при этом высокий доход от инвестиций (от 10% ежемесячно).

Введенные в заблуждение граждане, рассчитывая на прибыль, передавали женщине свои сбережения, в том числе, взятые в кредит. При этом полученные деньги злоумышленница не инвестировала в жильё, а выплачивала проценты предыдущим вкладчикам, либо тратила на личные нужды.

Незаконная деятельность обвиняемой пресечена сотрудниками полиции. Установлена причастность женщины к 233 эпизодам мошенничества (статья 159 УК РФ).

Уголовное дело будет направлено в суд.