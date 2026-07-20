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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На полевой дороге в Завьяловском районе столкнулись квадроцикл и питбайк

17:10, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На полевой дороге в Завьяловском районе столкнулись квадроцикл и питбайк
17:10, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#авария\n#подростки\n#травмы
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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12-летний мальчик получил травмы.

Завьялово. Удмуртия. В аварии в Завьяловском районе пострадал 12-летний питбайкер. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 19 июля около 18:20 на полевой дороге рядом с домом №10 по улице Нагорной в деревне Шудья. 34-летний водитель квадроцикла столкнулся со встречно двигавшимся питбайком, которым управлял 12-летний мальчик.

В результате аварии ребёнок получил травмы. Отмечается, что он ехал без мотошлема.

По данному факту проводится расследование. Решается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей несовершеннолетнего. 

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17:10, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#авария\n#подростки\n#травмы