Завьялово. Удмуртия. В аварии в Завьяловском районе пострадал 12-летний питбайкер. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 19 июля около 18:20 на полевой дороге рядом с домом №10 по улице Нагорной в деревне Шудья. 34-летний водитель квадроцикла столкнулся со встречно двигавшимся питбайком, которым управлял 12-летний мальчик.

В результате аварии ребёнок получил травмы. Отмечается, что он ехал без мотошлема.

По данному факту проводится расследование. Решается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей несовершеннолетнего.