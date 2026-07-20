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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Удмуртии получил 3,5 года за жестокое обращение с детьми

16:50, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Житель Удмуртии получил 3,5 года за жестокое обращение с детьми
16:50, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
46
0
#Удмуртия\n#Селты\n#приговор
Источник фото: Следком Удмуртии
46
0

Свою вину он признал.

Селты. Удмуртия. В Селтах вынесли приговор 33-летнему жителю Селтинского района. Мужчину признали виновным в истязании двух несовершеннолетних детей, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и угрозе убийством бывшей супруге. Об этом сообщает Следком Удмуртии.

Следствие и суд установили, что с января 2025 года по март 2026 года подсудимый систематически избивал своих сыновей 11 и 9 лет, используя малозначительные поводы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, по данным следствия, подсудимый избивал детей ногами, бил ремнём по животу одного из сыновей, оскорблял нецензурной бранью и наносил уколы иглой по рукам.

 

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16:50, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
46
0
#Удмуртия\n#Селты\n#приговор