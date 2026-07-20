Селты. Удмуртия. В Селтах вынесли приговор 33-летнему жителю Селтинского района. Мужчину признали виновным в истязании двух несовершеннолетних детей, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и угрозе убийством бывшей супруге. Об этом сообщает Следком Удмуртии.

Следствие и суд установили, что с января 2025 года по март 2026 года подсудимый систематически избивал своих сыновей 11 и 9 лет, используя малозначительные поводы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, по данным следствия, подсудимый избивал детей ногами, бил ремнём по животу одного из сыновей, оскорблял нецензурной бранью и наносил уколы иглой по рукам.