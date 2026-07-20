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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На ферме в селе Юкаменское сгорел трактор

12:40, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На ферме в селе Юкаменское сгорел трактор
12:40, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Удмуртия\n#пожар\n#техника\n#происшествие
Источник фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
63
0

Водитель вовремя заметил дым и вызвал пожарных.

Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии потушили возгорание трактора. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Инцидент произошёл утром 20 июля. Трактор загорелся во время работ на ферме в селе Юкаменское. Водитель заметил дым, остановил технику и вызвал пожарных.

На место приехали сотрудники ПСЧ-42 Государственной противопожарной службы Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии. Они ликвидировали пожар. 

Причина возгорания устанавливается.  

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12:40, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Удмуртия\n#пожар\n#техника\n#происшествие