Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии потушили возгорание трактора. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Инцидент произошёл утром 20 июля. Трактор загорелся во время работ на ферме в селе Юкаменское. Водитель заметил дым, остановил технику и вызвал пожарных.

На место приехали сотрудники ПСЧ-42 Государственной противопожарной службы Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии. Они ликвидировали пожар.

Причина возгорания устанавливается.