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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии сотрудники МВД ликвидировали более 10 тысяч квадратных метров мака

11:25, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии сотрудники МВД ликвидировали более 10 тысяч квадратных метров мака
11:25, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
76
0
#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#наркотики
Источник фото: ИИ
76
0

Задержаны девять человек и изъято более 300 граммов наркотиков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полиция выявила и ликвидировала три очага дикорастущих наркосодержащих растений. Площадь насаждений превысила 10 тысяч квадратных метров. 

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, за незаконный оборот наркотиков растительного происхождения задержано 9 человек. К административной ответственности привлечён 21 человек.

Из незаконного оборота изъято более 300 граммов наркотических средств растительного происхождения, из них 262 г – марихуаны, 30 г – гашиша, 26 г - маковой соломы, а также 210 г наркосодержащих растений (конопля).

 

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11:25, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
76
0
#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#наркотики