Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полиция выявила и ликвидировала три очага дикорастущих наркосодержащих растений. Площадь насаждений превысила 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, за незаконный оборот наркотиков растительного происхождения задержано 9 человек. К административной ответственности привлечён 21 человек.

Из незаконного оборота изъято более 300 граммов наркотических средств растительного происхождения, из них 262 г – марихуаны, 30 г – гашиша, 26 г - маковой соломы, а также 210 г наркосодержащих растений (конопля).