Ижевск. Удмуртия. Курьера-закладчика наркотических средств задержали в Первомайском районе Ижевска. Подозреваемой оказалась 32-летняя местная жительница. При женщине обнаружили пакет с мефедроном массой почти 500 граммов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

При обыске в квартире подозреваемой были также найдены и изъяты упаковочный материал, электронные весы, мобильные телефоны и свёртки с веществом, похожим на наркотическое, которые направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии.

Следствие установило, что женщина по указанию куратора забрала партию наркотиков в лесополосе Завьяловского района для последующей фасовки и оборудования закладок.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Женщине грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.