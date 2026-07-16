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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Почти 500 граммов наркотиков изъяли у жительницы Ижевска 

10:40, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Почти 500 граммов наркотиков изъяли у жительницы Ижевска 
10:40, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#наркотики
Источник фото: ИИ
64
0

По указанию куратора женщина забрала партию в лесу Завьяловского района.

Ижевск. Удмуртия. Курьера-закладчика наркотических средств задержали в Первомайском районе Ижевска. Подозреваемой оказалась 32-летняя местная жительница. При женщине обнаружили пакет с мефедроном массой почти 500 граммов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

При обыске в квартире подозреваемой были также найдены и изъяты упаковочный материал, электронные весы, мобильные телефоны и свёртки с веществом, похожим на наркотическое, которые направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии.

Следствие установило, что женщина по указанию куратора забрала партию наркотиков в лесополосе Завьяловского района для последующей фасовки и оборудования закладок.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Женщине грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

 

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10:40, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#наркотики