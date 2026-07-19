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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в грабеже магазина

16:07, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в грабеже магазина
16:07, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
118
0
#криминал\n#грабеж\n#ограбление
Источник фото: ИИ
118
0

Им оказался 37-летний неработающий, ранее судимый мужчина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии 

В полицию с сообщением о хищении товара из магазина обратился сотрудник супермаркета. Как выяснилось, мужчина взял бутылку с алкоголем, спрятал ее под одеждой и попытался выйти из магазина. Сотрудник супермаркета стал останавливать похитителя, но преступник оттолкнул его и выбежал на улицу. 

После обращения подозреваемого в совершении преступления задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 37-летний неработающий, ранее судимый ижевчанин.

Возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится в режиме подписки о невыезде. 

 

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16:07, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
118
0
#криминал\n#грабеж\n#ограбление