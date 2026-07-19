Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии

В полицию с сообщением о хищении товара из магазина обратился сотрудник супермаркета. Как выяснилось, мужчина взял бутылку с алкоголем, спрятал ее под одеждой и попытался выйти из магазина. Сотрудник супермаркета стал останавливать похитителя, но преступник оттолкнул его и выбежал на улицу.

После обращения подозреваемого в совершении преступления задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 37-летний неработающий, ранее судимый ижевчанин.

Возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится в режиме подписки о невыезде.