Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе перед судом предстанет 19-летний житель села Люкшудья, обвиняемый в незаконном использовании персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Удмуртии.

Молодой человек находил в интернете фотографии паспортов граждан России и использовал их для оформления сим-карт одного из операторов связи. Впоследствии он продавал данные номера.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления СК, УФСБ и МВД по Удмуртии. Следствие установило 23 эпизода противоправной деятельности. Обвиняемый признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.