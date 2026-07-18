Молодой человек искал фотографии паспортов граждан РФ в интернете.
Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе перед судом предстанет 19-летний житель села Люкшудья, обвиняемый в незаконном использовании персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Удмуртии.
Молодой человек находил в интернете фотографии паспортов граждан России и использовал их для оформления сим-карт одного из операторов связи. Впоследствии он продавал данные номера.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления СК, УФСБ и МВД по Удмуртии. Следствие установило 23 эпизода противоправной деятельности. Обвиняемый признал свою вину.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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