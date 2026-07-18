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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителя Удмуртии будут судить за продажу сим-карт, оформленных на чужие паспорта

15:00, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Жителя Удмуртии будут судить за продажу сим-карт, оформленных на чужие паспорта
15:00, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#Следственный комитет\n#персональные данные\n#уголовное дело
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Молодой человек искал фотографии паспортов граждан РФ в интернете.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе перед судом предстанет 19-летний житель села Люкшудья, обвиняемый в незаконном использовании персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Удмуртии.

Молодой человек находил в интернете фотографии паспортов граждан России и использовал их для оформления сим-карт одного из операторов связи. Впоследствии он продавал данные номера.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления СК, УФСБ и МВД по Удмуртии. Следствие установило 23 эпизода противоправной деятельности. Обвиняемый признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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15:00, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
8
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#Следственный комитет\n#персональные данные\n#уголовное дело