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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Любовную пару в Ижевске задержали за порнографию

14:51, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Любовную пару в Ижевске задержали за порнографию
14:51, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#задержание\n#полиция\n#Росгвардия\n#порнография
Источник фото: МВД МЕДИА
58
0

На протяжении нескольких лет они транслировали свои утехи в интернете.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции и Росгвардии задержали романтическую пару, которая подозревается в незаконном изготовлении и обороте порнографии. Об этом сообщает МВД Медиа.

29-летний ижевчанин вместе со своей сожительницей на протяжении почти четырёх лет проводили в интернете онлайн-трансляции интимного характера. Зрители трансляций переводили фигурантам деньги — донаты. При этом отмечается, что доступ к стримам оставался открытым для неограниченного круга пользователей, включая детей.

«Примечательно, что возлюбленные вели съёмки как в квартире, так и в общественных местах. За время своей противоправной деятельности парочка заработала порядка 3,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемых компьютерную технику, веб-камеры, сотовые телефоны, электронные носители информации, банковские карты, а также интим-принадлежности.

Возбуждено уголовное дело за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов (статья 242 УК РФ). Любовников отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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14:51, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#задержание\n#полиция\n#Росгвардия\n#порнография