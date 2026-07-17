Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции и Росгвардии задержали романтическую пару, которая подозревается в незаконном изготовлении и обороте порнографии. Об этом сообщает МВД Медиа.

29-летний ижевчанин вместе со своей сожительницей на протяжении почти четырёх лет проводили в интернете онлайн-трансляции интимного характера. Зрители трансляций переводили фигурантам деньги — донаты. При этом отмечается, что доступ к стримам оставался открытым для неограниченного круга пользователей, включая детей.

«Примечательно, что возлюбленные вели съёмки как в квартире, так и в общественных местах. За время своей противоправной деятельности парочка заработала порядка 3,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемых компьютерную технику, веб-камеры, сотовые телефоны, электронные носители информации, банковские карты, а также интим-принадлежности.

Возбуждено уголовное дело за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов (статья 242 УК РФ). Любовников отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.