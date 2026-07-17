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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пожарные Ижевска спасли мужчину, который не мог покинуть задымлённую квартиру

10:50, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Пожарные Ижевска спасли мужчину, который не мог покинуть задымлённую квартиру
10:50, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#спасение
Источник фото: МЧС Удмуртии
61
0

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного курения пострадавшего.

Ижевск. Удмуртия. На пожаре в Ижевске огнеборцы спасли 66-летнего мужчину. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Сообщение о возгорании в четырёхэтажном доме коридорной планировки по ул. 50 лет Пионерии поступило 15 июля в 12:00. Также было заявлено, что одна из комнат на первом этаже здания задымлена. 

Именно в этой задымлённой комнате пожарные обнаружили 66-летнего маломобильного хозяина, который не мог самостоятельно выбраться. Пенсионер находился в дальнем углу, был дезориентирован и имел признаки отравления продуктами горения.

Пожарные вывели пострадавшего на улицу, оказали необходимую помощь и передали бригаде медиков.

По предварительным данным, пожар разгорелся из-за неосторожности при курении пострадавшим. Всё его имущество в квартире сгорело. 

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10:50, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#спасение