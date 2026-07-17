По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного курения пострадавшего.
Ижевск. Удмуртия. На пожаре в Ижевске огнеборцы спасли 66-летнего мужчину. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.
Сообщение о возгорании в четырёхэтажном доме коридорной планировки по ул. 50 лет Пионерии поступило 15 июля в 12:00. Также было заявлено, что одна из комнат на первом этаже здания задымлена.
Именно в этой задымлённой комнате пожарные обнаружили 66-летнего маломобильного хозяина, который не мог самостоятельно выбраться. Пенсионер находился в дальнем углу, был дезориентирован и имел признаки отравления продуктами горения.
Пожарные вывели пострадавшего на улицу, оказали необходимую помощь и передали бригаде медиков.
По предварительным данным, пожар разгорелся из-за неосторожности при курении пострадавшим. Всё его имущество в квартире сгорело.
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