Ижевск. Удмуртия. На пожаре в Ижевске огнеборцы спасли 66-летнего мужчину. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании в четырёхэтажном доме коридорной планировки по ул. 50 лет Пионерии поступило 15 июля в 12:00. Также было заявлено, что одна из комнат на первом этаже здания задымлена.

Именно в этой задымлённой комнате пожарные обнаружили 66-летнего маломобильного хозяина, который не мог самостоятельно выбраться. Пенсионер находился в дальнем углу, был дезориентирован и имел признаки отравления продуктами горения.

Пожарные вывели пострадавшего на улицу, оказали необходимую помощь и передали бригаде медиков.

По предварительным данным, пожар разгорелся из-за неосторожности при курении пострадавшим. Всё его имущество в квартире сгорело.