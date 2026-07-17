Ижевск. Удмуртия. Подросток получила травмы при столкновении электросамоката и автомобиля в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 16 июля около 16:30 напротив дома №268 по улице Пушкинской. 16-летний подросток на кикшеринговом электросамокате пересекал дорогу по линии тротуара и врезался в машину «Тойота Рав 4». 47-летний водитель автомобиля выезжал с прилегающей территории.

В результате столкновения 15-летняя девушка-пассажир электросамоката получила травмы.