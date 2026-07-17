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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пассажирка электросамоката пострадала в ДТП на улице Пушкинской в Ижевске

09:30, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Пассажирка электросамоката пострадала в ДТП на улице Пушкинской в Ижевске
09:30, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#электросамокат\n#подростки\n#травмы
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Юноша с девушкой вдвоем ехали на одном самокате.

Ижевск. Удмуртия. Подросток получила травмы при столкновении электросамоката и автомобиля в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 16 июля около 16:30 напротив дома №268 по улице Пушкинской. 16-летний подросток на кикшеринговом электросамокате пересекал дорогу по линии тротуара и врезался в машину «Тойота Рав 4». 47-летний водитель автомобиля выезжал с прилегающей территории.

В результате столкновения 15-летняя девушка-пассажир электросамоката получила травмы. 

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09:30, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#электросамокат\n#подростки\n#травмы