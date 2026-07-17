Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали 29-летнего мужчину, который подозревается в грабеже с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемый вместе со своей 28-летней девушкой находился в квартире потерпевшей, где они распивали алкоголь. Между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина пустил в ход кулаки, а также душил свою избранницу. Затем, взяв нож, он под угрозой расправы потребовал от девушки деньги. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая передала ему 25 тыс. рублей, после чего злоумышленник скрылся.

Возбуждено уголовное дело за грабеж, совершенный с применением насилия (статья 161 УК РФ). Подозреваемый задержан и заключён под стражу. За данное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.