Сюмси. Удмуртия. Сюмсинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Селтинского района, обвиняемого в жестоком обращении с детьми и угрозе убийством бывшей жене. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, мужчина систематически применял насилие в отношении своих сыновей 12 и 9 лет. Ему предъявлены обвинения в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также в причинении детям физических и психических страданий: подсудимый избивал их ногами, бил ремнём по животу одного из детей, оскорблял нецензурной бранью и наносил уколы иглой по рукам.

Поводами для выражения агрессии мужчиной в отношении детей были такие случаи, как: недовольство качеством кофе, приготовленным сыном; то, что сын не смог сразу найти лопату для очистки снега; то, что ребёнок не смог сразу ответить на звонок, а также причиной для агрессии было недостаточно мужественное поведение сыновей.

Кроме того, подсудимого обвиняют в угрозе убийством бывшей супруге. По данным следствия, во время конфликта мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сдавил женщине шею руками и угрожал её задушить.

В материалах дела также отмечается, что обвиняемый в состоянии опьянения проявлял агрессию, не контролировал своё поведение и представлял опасность для окружающих.

Ранее суд продлил мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября 2026 года, отказав защите в смягчении ограничений на время рассмотрения дела.