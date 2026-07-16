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Житель Удмуртии, обвиняемый в избиении детей, предстал перед судом

17:10, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Житель Удмуртии, обвиняемый в избиении детей, предстал перед судом
17:10, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
59
0
#Удмуртия\n#Сюмсинский район\n#уголовное дело\n#избиение
Источник фото: пресс-служба судов Удмуртии
59
0

По версии следствия, мужчина колол руки детей иглами и грозился задушить бывшую супругу.

Сюмси. Удмуртия. Сюмсинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Селтинского района, обвиняемого в жестоком обращении с детьми и угрозе убийством бывшей жене. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, мужчина систематически применял насилие в отношении своих сыновей 12 и 9 лет. Ему предъявлены обвинения в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также в причинении детям физических и психических страданий: подсудимый избивал их ногами, бил ремнём по животу одного из детей, оскорблял нецензурной бранью и наносил уколы иглой по рукам.

Поводами для выражения агрессии мужчиной в отношении детей были такие случаи, как: недовольство качеством кофе, приготовленным сыном; то, что сын не смог сразу найти лопату для очистки снега; то, что ребёнок не смог сразу ответить на звонок, а также причиной для агрессии было недостаточно мужественное поведение сыновей.

Кроме того, подсудимого обвиняют в угрозе убийством бывшей супруге. По данным следствия, во время конфликта мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сдавил женщине шею руками и угрожал её задушить.

В материалах дела также отмечается, что обвиняемый в состоянии опьянения проявлял агрессию, не контролировал своё поведение и представлял опасность для окружающих.

Ранее суд продлил мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября 2026 года, отказав защите в смягчении ограничений на время рассмотрения дела.

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17:10, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
59
0
#Удмуртия\n#Сюмсинский район\n#уголовное дело\n#избиение