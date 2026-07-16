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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске начали расследование после падения слесаря-ремонтника с высоты

12:57, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске начали расследование после падения слесаря-ремонтника с высоты
12:57, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
5
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#несчастный случай\n#происшествие\n#травмы\n#Госинспекция труда\n#работник
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Он получил тяжёлые травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали расследование несчастного случая с 25-летним слесарем-ремонтником одной из компаний. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Удмуртии.

Инцидент произошёл 9 июля текущего года. Работник находился на технологической площадке агрегата АПРС‑40 на высоте 2,5 м, потерял равновесие и упал на пол ремонтного цеха.

«В результате падения сотрудник получил тяжелые травмы: черепно‑мозговую травму, перелом рёбер, компрессионный перелом позвоночника», — говорится в сообщении.

В Госинспекции труда начато расследование для установление причин и обстоятельств несчастного случая. Также в отношении предприятия проводится внеплановая выездная проверка.

«При выявлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера. Материалы расследования для принятия процессуального решения в отношении виновных лиц будут переданы в следственные органы» — рассказала руководитель Гострудинспекции в Удмуртии Светлана Шекунова.

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12:57, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
5
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#несчастный случай\n#происшествие\n#травмы\n#Госинспекция труда\n#работник