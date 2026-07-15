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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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После сильных дождей деревня Кулемино в Удмуртии оказалась отрезана от райцентра

17:37, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
После сильных дождей деревня Кулемино в Удмуртии оказалась отрезана от райцентра
17:37, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
65
0
#Удмуртия\n#дороги\n#Красногорский район\n#дожди
Источник фото: Страница «ВКонтакте» Любови Сергеевой
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Дорожники за ночь восстановили проезд, который размыло из-за непогоды.

Кулемино. Удмуртия. Сильные дожди повредили дороги в Красногорском районе, сообщила в соцсетях глава района Любовь Сергеева. Из-за размыва проезжей части жители деревни Кулемино оказались временно отрезаны от районного центра.

Для восстановления сообщения дорожники работали всю ночь. Специалисты установили на место водопропускную трубу, которую унесло потоком воды, а затем засыпали участок песчано-гравийной и щебёночно-песчаной смесью. На восстановительные работы ушло более 500 тонн материалов.

Работы на этом участке продолжаются. Дорожникам предстоит привести дорогу в нормативное состояние.

Любовь Сергеева также отметила, что из-за непогоды пострадала не только эта дорога, восстановительные работы ведутся на нескольких участках района.

 

 

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17:37, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
65
0
#Удмуртия\n#дороги\n#Красногорский район\n#дожди