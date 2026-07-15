Кулемино. Удмуртия. Сильные дожди повредили дороги в Красногорском районе, сообщила в соцсетях глава района Любовь Сергеева. Из-за размыва проезжей части жители деревни Кулемино оказались временно отрезаны от районного центра.

Для восстановления сообщения дорожники работали всю ночь. Специалисты установили на место водопропускную трубу, которую унесло потоком воды, а затем засыпали участок песчано-гравийной и щебёночно-песчаной смесью. На восстановительные работы ушло более 500 тонн материалов.

Работы на этом участке продолжаются. Дорожникам предстоит привести дорогу в нормативное состояние.

Любовь Сергеева также отметила, что из-за непогоды пострадала не только эта дорога, восстановительные работы ведутся на нескольких участках района.