Хохряки. Удмуртия. В магазине «Много мяса» в деревне Хохряки Завьяловского района выявили продажу мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, проверка прошла после обращения регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты установили, что в магазине продавались ветчина, колбасные изделия, сардельки, грудинка, шпик, холодец, тушёнка и мясные полуфабрикаты. На часть продукции отсутствовали ветеринарные документы, а на некоторые колбасные изделия срок действия документов истёк.

В Россельхознадзоре отметили, что отсутствие ветеринарных сопроводительных документов не позволяет подтвердить безопасность продукции и её происхождение.

14 июля предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.