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В магазине в Хохряках нашли мясную продукцию без ветеринарных документов

16:07, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В магазине в Хохряках нашли мясную продукцию без ветеринарных документов
16:07, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Удмуртия\n#Хохряки\n#Россельхознадзор
Источник фото: Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю
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Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушений.

Хохряки. Удмуртия. В магазине «Много мяса» в деревне Хохряки Завьяловского района выявили продажу мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, проверка прошла после обращения регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты установили, что в магазине продавались ветчина, колбасные изделия, сардельки, грудинка, шпик, холодец, тушёнка и мясные полуфабрикаты. На часть продукции отсутствовали ветеринарные документы, а на некоторые колбасные изделия срок действия документов истёк.

В Россельхознадзоре отметили, что отсутствие ветеринарных сопроводительных документов не позволяет подтвердить безопасность продукции и её происхождение.

14 июля предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

 

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16:07, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
64
0
#Удмуртия\n#Хохряки\n#Россельхознадзор