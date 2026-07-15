Глазов. Удмуртия. В Глазове 46-летняя руководительница филиала лизинговой компании и 37-летний индивидуальный предприниматель обвиняются в многомиллионных лизинговых аферах. Об этом сообщает МВД Медиа.

В марте 2025 года фигурантка уговорила своего знакомого — руководителя сельхозпредприятия, заключить договор аренды сельхозтехники с дальнейшим её переходом в собственность предприятия.

На счета сообщника были переведены 24 млн рублей. Отмечается, что злоумышленники изначально не собирались ничего поставлять, а полученные деньги просто похитили и потратили на своё усмотрение.

В это же время подельники по аналогичной схеме заключили фиктивный договор лизинга с другим предприятием на сумму 19 млн рублей.

Деятельность криминального дуэта была пересечена глазовскими полицейскими. Возбуждено уголовное дело за мошенничество (статья 159 УК РФ). Фигуранты находятся под домашним арестом.

За данное преступление им может грозить лишение свободы до десяти лет.