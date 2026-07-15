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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Системы жизнеобеспечения могут нарушиться в Удмуртии из-за непогоды

13:37, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Системы жизнеобеспечения могут нарушиться в Удмуртии из-за непогоды
13:37, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#погода\n#чрезвычайные ситуации
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Возможны обрывы линий связи, нарушение в работе транспорта и подтопления.

Ижевск. Удмуртия. МЧС России прогнозирует в Удмуртии 15 июля возможные нарушения систем жизнеобеспечения из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий связи и электропередачи, затруднением в работе транспорта, подтоплением пониженных участков местности. Напомним, в Глазове после обильных дождей 14 июля подтопленными остаются почти 200 домов.

Неблагоприятные погодные условия помимо Удмуртии прогнозируются ещё в восьми регионах: Бурятии, Иркутской, Омской, Тюменской областях, Чеченской Республике, Ингушетии, Крыму и Краснодарском крае.

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13:37, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#погода\n#чрезвычайные ситуации