Ижевск. Удмуртия. МЧС России прогнозирует в Удмуртии 15 июля возможные нарушения систем жизнеобеспечения из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий связи и электропередачи, затруднением в работе транспорта, подтоплением пониженных участков местности. Напомним, в Глазове после обильных дождей 14 июля подтопленными остаются почти 200 домов.

Неблагоприятные погодные условия помимо Удмуртии прогнозируются ещё в восьми регионах: Бурятии, Иркутской, Омской, Тюменской областях, Чеченской Республике, Ингушетии, Крыму и Краснодарском крае.