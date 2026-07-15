Возможны обрывы линий связи, нарушение в работе транспорта и подтопления.
Ижевск. Удмуртия. МЧС России прогнозирует в Удмуртии 15 июля возможные нарушения систем жизнеобеспечения из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС.
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий связи и электропередачи, затруднением в работе транспорта, подтоплением пониженных участков местности. Напомним, в Глазове после обильных дождей 14 июля подтопленными остаются почти 200 домов.
Неблагоприятные погодные условия помимо Удмуртии прогнозируются ещё в восьми регионах: Бурятии, Иркутской, Омской, Тюменской областях, Чеченской Республике, Ингушетии, Крыму и Краснодарском крае.
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