Глазов. Удмуртия. В Глазове отчитались о проделанной работе на вечер 14 июля по устранению ЧС после ливней и выхода реки Сыга из берегов. Об этом на своей странице рассказал глава города Сергей Коновалов.

Напомним, в ночь на 14 июля в Глазове и его окрестностях произошёл разлив реки Сыга из-за обильных дождей. За одни сутки выпала практически месячная норма осадков.

Специалисты проверяют состояние русел Чепцы и Сыги, очищают их от предметов, попавших в воду из-за подъёма воды. Отмечается, что вода в Сыге поднималась до трёх метров.

Как сообщил премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов, вода остаётся на территории 198 домов. Некоторых жителей эвакуировали из зоны подтопления, почти все они находятся у своих близких. В ПВР решили остаться четыре человека — для них организована выдача горячего питания.

Сейчас в более чем половину ранее подтопленных домов вернулось электричество. Остаются проблемы с подключением домов на улицах Заречная, Береговая, Дачная. Ночью электрики работали только на магистральных линиях и МКД, частные дома ночью не включали по соображениям безопасности. Работы продолжат днём.

При этом без света остаются ещё восемь многоквартирных домов. В них запланирована откачка воды из подвалов. На особом контроле находится устранение последствий ЧС в Глазовской межрайонной больнице, школе №9 и ДЮЦ.

Также в Глазовском районе затопило участки дорог в деревнях Порпиево и Сергеевка. Идет ремонт на дамбах, рабочие восстанавливают размытый участок дороги.

«Уровень воды за день снизился, но уходит она медленно, к тому же, в прогнозе дожди, так что не расслабляемся», — подытожил глава города.

Вечером 14 июля был организован пункт питания для тех, кто остался без газа и электричества.