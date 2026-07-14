Глазов. Удмуртия. В Глазове произошёл аномальный разлив реки Сыга, подтоплено уже более 200 подворий и сейчас идёт эвакуация жителей Западного посёлка и СНТ «Труд». Горожане тем временем делятся в соцсетях фотографиями и видео с последствиями разгула стихии.



Источник видео: vk.com/gorodglazov





Источник видео: vk.com/gorodglazov





Источник видео: vk.com/gorodglazov





На горе Солдырь произошёл небольшой оползень

Источник фото: Алсу К. (vk.com/glazovcity)



Источник фото: vk.com/gorodglazov









Источник видео: vk.com/gorodglazov





Источник видео: vk.com/gorodglazov

