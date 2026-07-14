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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Глазова делятся кадрами последствий разлива реки Сыга

10:33, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Глазова делятся кадрами последствий разлива реки Сыга
10:33, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
178
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#подтопление
Источник фото: ИА «Сусанин»
178
0

Подтоплены территории Западного посёлка и СНТ «Труд».

Глазов. Удмуртия. В Глазове произошёл аномальный разлив реки Сыга, подтоплено уже более 200 подворий и сейчас идёт эвакуация жителей Западного посёлка и СНТ «Труд». Горожане тем временем делятся в соцсетях фотографиями и видео с последствиями разгула стихии.


Источник видео: vk.com/gorodglazov



Источник видео: vk.com/gorodglazov


Источник видео: vk.com/gorodglazov



На горе Солдырь произошёл небольшой оползень
Источник фото: Алсу К. (vk.com/glazovcity)


Источник фото: vk.com/gorodglazov



Источник видео: vk.com/gorodglazov


Источник видео: vk.com/gorodglazov

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10:33, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
178
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#подтопление