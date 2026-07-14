Подтоплены территории Западного посёлка и СНТ «Труд».
Глазов. Удмуртия. В Глазове произошёл аномальный разлив реки Сыга, подтоплено уже более 200 подворий и сейчас идёт эвакуация жителей Западного посёлка и СНТ «Труд». Горожане тем временем делятся в соцсетях фотографиями и видео с последствиями разгула стихии.
Источник видео: vk.com/gorodglazov
Источник видео: vk.com/gorodglazov
Источник видео: vk.com/gorodglazov
На горе Солдырь произошёл небольшой оползень
Источник фото: Алсу К. (vk.com/glazovcity)
Источник фото: vk.com/gorodglazov
Источник видео: vk.com/gorodglazov
Источник видео: vk.com/gorodglazov
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