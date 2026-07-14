За рулём арендованного электросамоката был подросток.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело после ДТП с участием подростка на электросамокате и 5-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-службе Следкома Удмуртии.
Как рассказали в Госавтоинспекции региона, авария произошла вечером 12 июля на улице Архитектора Берша в Ижевске. 14-летний подросток ехал по тротуару на арендованном самокате и сбил 5-летнего пешехода. Мальчик получил травмы.
«В рамках расследования следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — делятся в СУ СКР по Удмуртии.
Отметим, использование кикшеринговых электросамокатов в Ижевске допускается только с 16 лет.
Напомним, ранее в Ижевске возбудили уголовные дела после наезда самокатчиков на женщину и ребёнка.
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