Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело после ДТП с участием подростка на электросамокате и 5-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-службе Следкома Удмуртии.

Как рассказали в Госавтоинспекции региона, авария произошла вечером 12 июля на улице Архитектора Берша в Ижевске. 14-летний подросток ехал по тротуару на арендованном самокате и сбил 5-летнего пешехода. Мальчик получил травмы.

«В рамках расследования следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — делятся в СУ СКР по Удмуртии.

Отметим, использование кикшеринговых электросамокатов в Ижевске допускается только с 16 лет.

Напомним, ранее в Ижевске возбудили уголовные дела после наезда самокатчиков на женщину и ребёнка.