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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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После наезда самокатчика на 5-летнего ребёнка в Ижевске возбудили уголовное дело

15:12, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
После наезда самокатчика на 5-летнего ребёнка в Ижевске возбудили уголовное дело
15:12, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#ДТП\n#авария\n#Госавтоинспекция\n#электросамокат\n#самокат\n#уголовное дело
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
41
0

За рулём арендованного электросамоката был подросток.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело после ДТП с участием подростка на электросамокате и 5-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-службе Следкома Удмуртии.

Как рассказали в Госавтоинспекции региона, авария произошла вечером 12 июля на улице Архитектора Берша в Ижевске. 14-летний подросток ехал по тротуару на арендованном самокате и сбил 5-летнего пешехода. Мальчик получил травмы.

«В рамках расследования следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — делятся в СУ СКР по Удмуртии.

Отметим, использование кикшеринговых электросамокатов в Ижевске допускается только с 16 лет.

Напомним, ранее в Ижевске возбудили уголовные дела после наезда самокатчиков на женщину и ребёнка.

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15:12, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#ДТП\n#авария\n#Госавтоинспекция\n#электросамокат\n#самокат\n#уголовное дело