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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчан осудили за создание фиктивных фирм и обнал 

13:31, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ижевчан осудили за создание фиктивных фирм и обнал 
13:31, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Следственный комитет\n#деньги
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Подсудимые создали и зарегистрировали через подставных лиц 46 компаний.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили группу из четырёх местных жителей, которые признаны виновными в различных экономических преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что с 2022 года по 2023 год подсудимые создали и зарегистрировали через подставных лиц 46 компаний, которые никакой фактической деятельности не вели. На эти компании фигуранты открывали счета в банках и в последующем незаконно обналичивали деньги. Также в ходе обыска у одного из фигурантов были обнаружены составные части оружия.

«Допрошено более 70 свидетелей, проведены обыски по месту жительства виновных, очные ставки, изъяты и осмотрены документы, имеющие значение для уголовного дела, наложен арест на имущество фигурантов», — рассказали в пресс-службе Следкома Удмуртии.

Суд назначил подсудимым наказание по совокупности преступлений от 4 до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом от 100 000 рублей до 500 000 рублей. Помимо этого у виновных конфискованы денежные средства в сумме от 490 000 рублей до 1 675 000 рублей.

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13:31, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
2
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Следственный комитет\n#деньги