Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили группу из четырёх местных жителей, которые признаны виновными в различных экономических преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что с 2022 года по 2023 год подсудимые создали и зарегистрировали через подставных лиц 46 компаний, которые никакой фактической деятельности не вели. На эти компании фигуранты открывали счета в банках и в последующем незаконно обналичивали деньги. Также в ходе обыска у одного из фигурантов были обнаружены составные части оружия.

«Допрошено более 70 свидетелей, проведены обыски по месту жительства виновных, очные ставки, изъяты и осмотрены документы, имеющие значение для уголовного дела, наложен арест на имущество фигурантов», — рассказали в пресс-службе Следкома Удмуртии.

Суд назначил подсудимым наказание по совокупности преступлений от 4 до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом от 100 000 рублей до 500 000 рублей. Помимо этого у виновных конфискованы денежные средства в сумме от 490 000 рублей до 1 675 000 рублей.