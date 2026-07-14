Глазов. Удмуртия. В Глазове организовали усиленный контроль за качеством питьевой воды после ливней и разлива реки Сыга. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Также контролируются условия размещения и содержания граждан в пунктах временного размещения.

«Управлением проведен отбор проб питьевой воды из распределительной сети города Глазова, а также отбор проб воды и пищевых продуктов в ПВР», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 июля в Глазове и соседнем СНТ подтопило 11 улиц из-за сильного ливня. Также из-за выхода реки Сыга из берегов в Глазове временно изменены маршруты городских автобусов. В городе введен режим ЧС локального уровня.