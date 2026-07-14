Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

В Глазове усилен надзор за качеством питьевой воды после разлива реки

11:24, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Глазове усилен надзор за качеством питьевой воды после разлива реки
11:24, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
71
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#подтопления\n#контроль
Источник фото: администрация Глазова
71
0

Проведён отбор проб воды.

Глазов. Удмуртия. В Глазове организовали усиленный контроль за качеством питьевой воды после ливней и разлива реки Сыга. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Также контролируются условия размещения и содержания граждан в пунктах временного размещения.

«Управлением проведен отбор проб питьевой воды из распределительной сети города Глазова, а также отбор проб воды и пищевых продуктов в ПВР», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 июля в Глазове и соседнем СНТ подтопило 11 улиц из-за сильного ливня. Также из-за выхода реки Сыга из берегов в Глазове временно изменены маршруты городских автобусов. В городе введен режим ЧС локального уровня. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:24, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
71
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#подтопления\n#контроль