Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Из-за ливней в Глазове и соседнем СНТ подтопило 11 улиц

09:20, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за ливней в Глазове и соседнем СНТ подтопило 11 улиц
09:20, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#происшествие\n#подтопление\n#эвакуация
Источник фото: скриншот видео МЧС Удмуртии
56
0

30 человек эвакуировали.

Глазов. Удмуртия. В Глазове и соседнем СНТ подтопило 11 улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Из-за обильных осадков в реке Сыга поднялся уровень воды и ряд территорий подтопило. Сотрудники МЧС и Поисково-спасательной службы Удмуртии уже эвакуировали порядка 30 человек. 

Специалисты обследуют подтопленные территории частных хозяйств и многоквартирных домов, сейчас их более 200. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали. Никто не пострадал.

Если ситуация ухудшится, администрация Глазова подготовила плавсредства и пункт временного размещения жителей. Также обстановку контролирует Главное управление МЧС России по Удмуртии. Последствия непогоды ликвидируют 50 человек. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:20, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#происшествие\n#подтопление\n#эвакуация