Глазов. Удмуртия. В Глазове и соседнем СНТ подтопило 11 улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Из-за обильных осадков в реке Сыга поднялся уровень воды и ряд территорий подтопило. Сотрудники МЧС и Поисково-спасательной службы Удмуртии уже эвакуировали порядка 30 человек.

Специалисты обследуют подтопленные территории частных хозяйств и многоквартирных домов, сейчас их более 200. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали. Никто не пострадал.

Если ситуация ухудшится, администрация Глазова подготовила плавсредства и пункт временного размещения жителей. Также обстановку контролирует Главное управление МЧС России по Удмуртии. Последствия непогоды ликвидируют 50 человек.