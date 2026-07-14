Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Спасатели по координатам отыскали заблудившегося в Удмуртии мужчину

08:30, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Спасатели по координатам отыскали заблудившегося в Удмуртии мужчину
08:30, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
98
0
#Удмуртия\n#Воткинский район\n#Шарканский район\n#лес\n#заблудившиеся в лесу\n#спасатели
Источник фото: Андрей Шуткин
98
0

Он хотел срезать дорогу через лес и заблудился.

Удмуртия. В Удмуртии спасатели отыскали мужчину, который 13 июля заблудился в лесном массиве на границе Воткинского и Шарканского районов. Об этом рассказал председатель Госкомитета УР по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Мужчина хотел срезать дорогу по лесу, но потерял ориентир и заблудился. Специалисты поисково-спасательной службы по координатам отыскали его в районе Мишкинского нефтяного месторождения.

Медицинская помощь заблудившемуся не потребовалась.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

08:30, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
98
0
#Удмуртия\n#Воткинский район\n#Шарканский район\n#лес\n#заблудившиеся в лесу\n#спасатели