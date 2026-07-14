Удмуртия. В Удмуртии спасатели отыскали мужчину, который 13 июля заблудился в лесном массиве на границе Воткинского и Шарканского районов. Об этом рассказал председатель Госкомитета УР по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Мужчина хотел срезать дорогу по лесу, но потерял ориентир и заблудился. Специалисты поисково-спасательной службы по координатам отыскали его в районе Мишкинского нефтяного месторождения.

Медицинская помощь заблудившемуся не потребовалась.