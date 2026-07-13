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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Двух собак спасли из горящей квартиры в Ижевске

15:25, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Двух собак спасли из горящей квартиры в Ижевске
15:25, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#собаки
Источник фото: Пресс-служба МЧС по Удмуртии
77
0

Причиной пожара стало короткое замыкание в стиральной машине.

Ижевск. Удмуртия. Днём 12 июля сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры двух собак. Пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире на улице Удмуртской, когда хозяев не было дома. Дым заметили прохожие и вызвали пожарных.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, специалисты вынесли из огня двух собак пород бишон-фризе и гончую, после чего передали их владельцам. Животных доставили к ветеринарам.

Причиной пожара стало короткое замыкание в стиральной машине, которую жильцы оставили включённой в сеть. В квартире сгорела техника и повреждена отделка на площади 15 кв. метров.

МЧС по Удмуртии напоминает: не оставляйте без присмотра включённые электроприборы, следите за исправностью электрооборудования и не перегружайте сеть.

 

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15:25, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#собаки