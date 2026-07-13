Ижевск. Удмуртия. Днём 12 июля сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры двух собак. Пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире на улице Удмуртской, когда хозяев не было дома. Дым заметили прохожие и вызвали пожарных.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, специалисты вынесли из огня двух собак пород бишон-фризе и гончую, после чего передали их владельцам. Животных доставили к ветеринарам.

Причиной пожара стало короткое замыкание в стиральной машине, которую жильцы оставили включённой в сеть. В квартире сгорела техника и повреждена отделка на площади 15 кв. метров.

МЧС по Удмуртии напоминает: не оставляйте без присмотра включённые электроприборы, следите за исправностью электрооборудования и не перегружайте сеть.