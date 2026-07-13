Ижевск. Удмуртия. 42-летний житель Ижевска обвиняется в убийстве 48-летнего соседа. Инцидент произошёл на улице Школьной.

По данным следственного управления СКР по Удмуртии, 18 июня обвиняемый и потерпевший совместно употребляли спиртное. Между мужчинами произошёл конфликт, фигурант нанёс соседу удары ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. После преступления обвиняемый скрылся, выехав в Татарстан.

Тело потерпевшего было обнаружено 3 июля.

Обвиняемый был задержан в Набережных Челнах и доставлен к следователю. Обнаружено орудие преступления, назначены судебные экспертизы.

Фигуранту предъявлено обвинение, вину он признал. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.