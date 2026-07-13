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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Ижевска обвиняется в убийстве соседа на улице Школьной

14:50, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Житель Ижевска обвиняется в убийстве соседа на улице Школьной
14:50, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
105
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следком Удмуртии\n#убийство
Источник фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
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Тело обнаружили спустя две недели.

Ижевск. Удмуртия. 42-летний житель Ижевска обвиняется в убийстве 48-летнего соседа. Инцидент произошёл на улице Школьной. 

По данным следственного управления СКР по Удмуртии, 18 июня обвиняемый и потерпевший совместно употребляли спиртное. Между мужчинами произошёл конфликт, фигурант нанёс соседу удары ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. После преступления обвиняемый скрылся, выехав в Татарстан. 

Тело потерпевшего было обнаружено 3 июля.

Обвиняемый был задержан в Набережных Челнах и доставлен к следователю. Обнаружено орудие преступления, назначены судебные экспертизы. 

Фигуранту предъявлено обвинение, вину он признал. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

 

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14:50, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следком Удмуртии\n#убийство