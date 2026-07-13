Ижевск. Удмуртия. В Ижевске госпитализировали ребёнка, у которого более половины тела оказалось обожжено кипятком. Об этом сообщается в соцсетях Первой республиканской клинической больницы Удмуртии.

Юный пациент в крайне тяжёлом состоянии поступил в приёмное отделение 1 РКБ в выходные. Он получил ожоги кипятком. Комбустиолог и врач-реаниматолог провели осмотр и комплекс противошоковых мероприятий, а затем ребёнка госпитализировали в реанимацию ожогового отделения.

«Сейчас мы боремся буквально за каждый процент кожи и за каждый час жизни», — заявила заведующая реанимацией 1 РКБ Евгения Баженова.

Она отметила, что обширный ожог у ребёнка — это не просто травма кожи, а мощный удар по всем системам организма. В результате у пациента наступает обезвоживание, страдают почки, сердце и дыхание. Также при такой травме ребёнок теряет жидкость и белок, а если вовремя не начать лечение, то может развиться ожоговый шок.

Врачи предупреждают родителей, что свежий ожог нельзя мазать маслом или жирными кремами — это ухудшает теплоотдачу. Нужно сразу поместить обожженную часть тела под прохладную проточную воду на 10-15 минут, а затем накрыть чистой увлажненной тканью и вызвать скорую помощь.