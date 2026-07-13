Сарапул. Удмуртия. На фестивале «УЛЕТАЙ» в Сарапульском районе был задержан мужчина за хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

35-летний житель города Нытвы Пермского края утром 9 июля в общественном месте размахивал руками и выражался нецензурной бранью, нарушая порядок.

Суд признал жителя соседнего региона виновным в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), и оштрафовал на 1 500 рублей.