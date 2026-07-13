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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На рок-фестивале «УЛЕТАЙ» гость из Пермского края устроил дебош

11:13, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На рок-фестивале «УЛЕТАЙ» гость из Пермского края устроил дебош
11:13, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#дебош
Источник фото: ИА «Сусанин»
61
0

Мужчину оштрафовали.

Сарапул. Удмуртия. На фестивале «УЛЕТАЙ» в Сарапульском районе был задержан мужчина за хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

35-летний житель города Нытвы Пермского края утром 9 июля в общественном месте размахивал руками и выражался нецензурной бранью, нарушая порядок.

Суд признал жителя соседнего региона виновным в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), и оштрафовал на 1 500 рублей.

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11:13, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#дебош