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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Подросток на питбайке погиб в аварии в Сарапульском районе

09:50, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Подросток на питбайке погиб в аварии в Сарапульском районе
09:50, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#ДТП\n#подростки\n#питбайк\n#смерть\n#происшествие
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
67
0

Он не справился с управлением транспортного средства.

Сарапул. Удмуртия. Несовершеннолетний питбайкер погиб в Сарапульском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 13 июля около 02:20 напротив дома №2 на переулке Школьном в селе Тарасово. 17-летний подросток не справился с управлением питбайка и опрокинулся. В результате он получил смертельную травму.

Отмечается, что юноша не имел прав и ехал без мотошлема.

По факту аварии проводится расследование. 

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09:50, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#ДТП\n#подростки\n#питбайк\n#смерть\n#происшествие