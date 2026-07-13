Он не справился с управлением транспортного средства.
Сарапул. Удмуртия. Несовершеннолетний питбайкер погиб в Сарапульском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
ДТП произошло 13 июля около 02:20 напротив дома №2 на переулке Школьном в селе Тарасово. 17-летний подросток не справился с управлением питбайка и опрокинулся. В результате он получил смертельную травму.
Отмечается, что юноша не имел прав и ехал без мотошлема.
По факту аварии проводится расследование.
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