Сарапул. Удмуртия. Несовершеннолетний питбайкер погиб в Сарапульском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 13 июля около 02:20 напротив дома №2 на переулке Школьном в селе Тарасово. 17-летний подросток не справился с управлением питбайка и опрокинулся. В результате он получил смертельную травму.

Отмечается, что юноша не имел прав и ехал без мотошлема.

По факту аварии проводится расследование.