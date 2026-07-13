Воткинск. Удмуртия. В Воткинске начали расследовать несчастный случай на производстве, который произошёл с работником компании ООО «Строй Дом». Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда в УР.

Сообщение об инциденте поступило 7 июля. Несчастный случай произошёл во время монтажных работ по прокладке водопроводной трубы. 45-летнего мужчину, который находился в траншее, завалило землей. Работник получил множественные тяжёлые травмы.

Напомним, ранее в Воткинске произошёл ещё один подобный несчастный случай. Из-за обвала грунта в траншее пострадал 44-летний мужчина.