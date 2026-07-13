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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Работника в Воткинске завалило землей во время прокладки трубы

09:20, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Работника в Воткинске завалило землей во время прокладки трубы
09:20, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
85
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#несчастный случай\n#работа\n#Госинспекция труда
Источник фото: ИА «Сусанин»
85
0

Мужчина получил множественные тяжёлые травмы.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске начали расследовать несчастный случай на производстве, который произошёл с работником компании ООО «Строй Дом». Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда в УР.

Сообщение об инциденте поступило 7 июля. Несчастный случай произошёл во время монтажных работ по прокладке водопроводной трубы. 45-летнего мужчину, который находился в траншее, завалило землей. Работник получил множественные тяжёлые травмы.

Напомним, ранее в Воткинске произошёл ещё один подобный несчастный случай. Из-за обвала грунта в траншее пострадал 44-летний мужчина.

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09:20, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
85
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#несчастный случай\n#работа\n#Госинспекция труда