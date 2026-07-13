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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Юношу в Ижевске едва не «развели» мошенники под предлогом замены ключей домофона

08:30, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Юношу в Ижевске едва не «развели» мошенники под предлогом замены ключей домофона
08:30, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#мошенничество\n#полиция
Источник фото: ИА «Сусанин»
91
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Они предложили перевести деньги на «безопасный счёт».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске молодой человек обратился в полицию после того, как у него попытались похитить деньги под предлогом замены ключей домофона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

21-летнему юноше позвонил неизвестный и представился сотрудником сервисной фирмы. Под предлогом замены ключей он убедил парня сообщить код из СМС.

«В последующем ижевчанину сообщили о том, что из-за утечки персональных данных неизвестные пытаются похитить денежные средства с его банковского счета, после чего предложили перевести 200 тыс. рублей на «безопасный счет». Молодой человек понял, что общается с мошенниками, и деньги не перевел», — говорится в сообщении.

В полиции возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество (статья 159 УК РФ).

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08:30, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#мошенничество\n#полиция