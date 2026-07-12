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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На берегу Камы в Удмуртии мужчина умер от удара шампуром

13:43, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
На берегу Камы в Удмуртии мужчина умер от удара шампуром
13:43, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
209
0
#Воткинский район\n#убийство\n#Кама
Источник фото: ИИ
209
0

По данным следствия, бывшая супруга убила его во время ссоры.

Воткинск. Удмуртия. 5 июля на берегу реки Кама в Воткинском районе, по данным следствия, женщина во время ссоры нанесла бывшему мужу один удар шампуром. Мужчина скончался, сообщает Воткинский районный суд. 

9 июля было было рассмотрено ходатайство следователя о заключении под стражу обвиняемой 33-летней жительницы города Чайковский Пермского края. В ходе судебного заседания она и ее адвокат возражали против такого решения.

Суд проверил обоснованность подозрения женщины в причастности к совершению данного преступления, относящегося к категории особо тяжкого; сведения о личности обвиняемой, и заключил её под стражу на два месяца. 

 

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13:43, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
209
0
#Воткинский район\n#убийство\n#Кама