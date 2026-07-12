Воткинск. Удмуртия. 5 июля на берегу реки Кама в Воткинском районе, по данным следствия, женщина во время ссоры нанесла бывшему мужу один удар шампуром. Мужчина скончался, сообщает Воткинский районный суд.

9 июля было было рассмотрено ходатайство следователя о заключении под стражу обвиняемой 33-летней жительницы города Чайковский Пермского края. В ходе судебного заседания она и ее адвокат возражали против такого решения.

Суд проверил обоснованность подозрения женщины в причастности к совершению данного преступления, относящегося к категории особо тяжкого; сведения о личности обвиняемой, и заключил её под стражу на два месяца.