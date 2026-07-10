Игра. Удмуртия. В Игринском районе пассажирка автомобиля пострадала при столкновении с лосём. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

23-летний водитель «Лады Приоры» сбил лося 9 июля около 23:00 на дороге «Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области». В результате ДТП 25-летняя девушка-пассажир получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Напомним, что 9 июля тушу сбитого лося также нашли на дороге «Сарапул-Воткинск» в Сарапульском районе.