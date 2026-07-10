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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Из-за наезда на лося в Удмуртии пострадал пассажир «Лады Приоры»

16:10, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за наезда на лося в Удмуртии пострадал пассажир «Лады Приоры»
16:10, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Игринский район\n#Удмуртия\n#ДТП\n#лось\n#травмы
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Авария произошла в Игринском районе.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе пассажирка автомобиля пострадала при столкновении с лосём. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

23-летний водитель «Лады Приоры» сбил лося 9 июля около 23:00 на дороге «Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области». В результате ДТП 25-летняя девушка-пассажир получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Напомним, что 9 июля тушу сбитого лося также нашли на дороге «Сарапул-Воткинск» в Сарапульском районе. 

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16:10, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Игринский район\n#Удмуртия\n#ДТП\n#лось\n#травмы