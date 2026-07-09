Ижевск. Удмуртия. Мошенники обманывали жителей Удмуртии, предлагая услуги по поиску дешёвой недвижимости. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

По версии следствия, организатором схемы является 38-летний индивидуальный предприниматель. Под видом агентства недвижимости обвиняемые размещали в интернете объявления об аренде квартир по ценам ниже рыночных и приглашали клиентов в офис для заключения договора.

После оплаты услуг потерпевшие получали доступ к базе данных с неактуальными объявлениями вместо реальной помощи в поиске жилья.

В результате мошенничества пострадали 73 человека, большинство из которых — иногородние студенты. Общий ущерб составил почти 700 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.