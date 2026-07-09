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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии будут судить сотрудников лжеагентства недвижимости

17:25, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии будут судить сотрудников лжеагентства недвижимости
17:25, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
45
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МВД\n#мошенники
Источник фото: ИИ
45
0

Жертвами мошенников стали 73 человека.

Ижевск. Удмуртия. Мошенники обманывали жителей Удмуртии, предлагая услуги по поиску дешёвой недвижимости. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

По версии следствия, организатором схемы является 38-летний индивидуальный предприниматель. Под видом агентства недвижимости обвиняемые размещали в интернете объявления об аренде квартир по ценам ниже рыночных и приглашали клиентов в офис для заключения договора.

После оплаты услуг потерпевшие получали доступ к базе данных с неактуальными объявлениями вместо реальной помощи в поиске жилья.

В результате мошенничества пострадали 73 человека, большинство из которых — иногородние студенты. Общий ущерб составил почти 700 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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17:25, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
45
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МВД\n#мошенники