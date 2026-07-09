Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил под стражей бывшего начальника службы пути МУП «ИжГЭТ» Дмитрия Семенова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Ранее Первомайский районный суд Ижевска избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 18 августа 2026 года. Защита обжаловала это решение и просила заменить арест на домашний арест либо запрет определённых действий.

По версии следствия, с августа по октябрь 2025 года Дмитрий Семенов, занимая должность начальника службы пути «ИжГЭТ», принял и подписал акты выполненных работ по ремонту трамвайных путей, которые подрядные организации фактически выполнили не в полном объёме.

Следствие считает, что обвиняемый подтвердил выполнение работ на сумму не менее 20 млн рублей, а также поручил подчинённым подписать соответствующие документы.

После этого ИжГЭТ перечислило подрядчику деньги за работы, которые, по данным следствия, были выполнены не полностью. Правоохранительные органы полагают, что действия Семенова могли создать угрозу безопасности и риск схода трамвайного вагона с рельсов.

Уголовное дело возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности»).

Изучив материалы дела и доводы сторон, Верховный суд Удмуртии признал избранную меру пресечения законной. Решение Первомайского районного суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения.

Напомним, в январе 2025 года экс-гендиректора МУП «ИжГЭТ» Андрея Батова и его заместителя также заключили под стражу.