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Трое человек госпитализированы после ДТП в Ярском районе

13:57, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Трое человек госпитализированы после ДТП в Ярском районе
13:57, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
25
0
#Удмуртия\n#Ярский район\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
25
0

Автомобиль наехал на опору ЛЭП.

Дизьмино. Удмуртия. Трое человек пострадали в результате ДТП на севере Удмуртии, сообщает Госавтоинспекция региона.

8 июля около 06:50 в деревне Дизьмино Ярского района 40-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего врезался в световую опору ЛЭП.

В салоне также находились 21-летняя девушка и 17-летний молодой человек. В результате аварии травмы получили все трое. Пострадавшие были госпитализированы. 

 

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13:57, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
25
0
#Удмуртия\n#Ярский район\n#ДТП