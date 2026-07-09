Дизьмино. Удмуртия. Трое человек пострадали в результате ДТП на севере Удмуртии, сообщает Госавтоинспекция региона.

8 июля около 06:50 в деревне Дизьмино Ярского района 40-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего врезался в световую опору ЛЭП.

В салоне также находились 21-летняя девушка и 17-летний молодой человек. В результате аварии травмы получили все трое. Пострадавшие были госпитализированы.