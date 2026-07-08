Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов 8 июля во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» рассказал, что за три недели «ажиотажа» в регионе скупили бензин, которым можно было бы заправить три железнодорожных состава.

«Мы все прекрасно понимаем, что это ажиотаж. Мы за три недели потребили топливо на три железнодорожных состава. То есть в июне, до так называемого «кризиса», мы потребляли среднестатистическую норму, а потом начался ажиотаж, и за три недели мы потребили больше топлива на три железнодорожных состава. Где это топливо? Ну, будем говорить откровенно, у многих в гаражах», — пояснил Александр Бречалов.

Он отметил, что сейчас ситуация в республике нормализовалась. Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев ежедневно докладывает о текущей ситуации по бензину. Например, сегодня завезли 1675 т топлива, что на 15% больше от среднего потребления. Также председатель правительства республики Роман Ефимов каждый день проводит совещания.

«Я знаю, где на какой заправке есть бензин, где его меньше, где с топливом проблем совсем нет. Сейчас чуть сложнее началась ситуация у селян, поэтому дополнительные 300 тонн дизтоплива отправим в сёла. В частности, приоритет, наверное, заправки в Кезу, там проводят детские спортивные игры и надо заправлять автобусы», — сказал Александр Бречалов.

Глава региона заявил, что понимает ситуацию, что людям нужен бензин в канистрах для заправки садово-огородной техники, и власти хотели снять запрет на налив топлива в канистры, но для этого пока слишком рано. Однако, несмотря на то, что ажиотаж спадает, водители всё равно потребляют больше топлива, чем обычно.

«Мы хотели сейчас снять это ограничение. Пока мы видим всё в балансе, но всё равно напряжение некоторое есть. Будем смотреть за ситуацией, пока мы оставили это ограничение. Вы сами видели фотографии и многочисленные видео, когда пять-десять канистр достают и заправляют. И если мы сейчас разрешим наливать топливо в канистры, это приведёт к новым очередям. Мы всё сбалансировали, вы сами видите, что у нас очередей нет, поэтому пока ситуация такая», — подчеркнул Александр Бречалов.