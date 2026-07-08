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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Сарапуле водитель МЧС вытащил школьника из огня

17:50, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Сарапуле водитель МЧС вытащил школьника из огня
17:50, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС
Источник фото: Пресс-служба МЧС по Удмуртии
42
0

Мужчина заметил пожар по дороге домой.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле водитель пожарного автомобиля Михаил Русинов спас 15-летнего ребёнка из огня, возвращаясь домой на личной машине. Увидев дым, он сообщил о возгорании в пожарную охрану. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Соседи рассказали, что внутри одноэтажного деревянного дома может находиться ребенок. Родители в это время были на работе. Оценив обстановку, Михаил заметил, что пламя уже охватывало кровлю и часть входной группы, но несмотря на это бросился внутрь здания. «Дверь была открыта. В дальней комнате я увидел мальчика... Было сильное задымление, кричал: "Есть кто в доме?", он откликнулся. Видно было, что у него обожжено плечо. Сказал ему: "Держись, я рядом". И мы быстро выскочили», — рассказал Михаил Русинов.

Сообщается, что 15-летний школьник пытался выбраться сам, но не смог из-за дыма. Он успел взять документы и кота. Мальчику оказали первую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Позже пожар на площади 109 кв. м ликвидировали сотрудники МЧС. Огнём уничтожены дом и надворные постройки. Причину возгорания установит дознаватель.

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17:50, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС