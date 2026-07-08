Ижевск. Удмуртия. 24-летний ранее судимый житель Ижевска задержан за покушение на сбыт марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе досмотра у подозреваемого обнаружили и изъяли марихуану массой свыше 177 г. Полиция установила, что мужчина приобрёл крупную партию растительного наркотика в интернете для последующей перепродажи на территории Ижевска.

По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.