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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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У жителя Ижевска изъяли крупную партию марихуаны

12:45, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
У жителя Ижевска изъяли крупную партию марихуаны
12:45, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
58
0
#наркотики\n#наркосбыт\n#Ижевск\n#Удмуртия
Источник фото: ИА «Сусанин»
58
0

У подозреваемого нашли свыше 177 граммов наркотика.

Ижевск. Удмуртия. 24-летний ранее судимый житель Ижевска задержан за покушение на сбыт марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе досмотра у подозреваемого обнаружили и изъяли марихуану массой свыше 177 г. Полиция установила, что мужчина приобрёл крупную партию растительного наркотика в интернете для последующей перепродажи на территории Ижевска.

По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

 

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12:45, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
58
0
#наркотики\n#наркосбыт\n#Ижевск\n#Удмуртия