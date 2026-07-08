Можга. Удмуртия. В составе продукции можгинской компании ООО «Лесная поляна» выявлены фитостерины и несоответствие жирно-кислотного состава молочного жира коровьего молока. Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю объявило три предостережения производителю.

По данным Федеральной государственной информационной системы «Меркурий», в апреле и мае 2026 года «Лесная поляна» выработала 871,2 кг сливочного масла «Крестьянское» жирностью 72,5% из сырья с более высоким содержанием жира (масло 82,5% и пахта), что не позволяет подтвердить безопасность продукции. Масло было реализовано через поставщика в социально значимые учреждения Пермского края.

Пробы, отобранные в одной школе и двух детских садах, подтвердили факт фальсификации. Роспотребнадзор сообщил о нарушении требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».