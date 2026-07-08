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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Можгинская компания поставляла фальсифицированное масло в школы и детсады Пермского края

11:35, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Можгинская компания поставляла фальсифицированное масло в школы и детсады Пермского края
11:35, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
123
0
#сливочное масло\n#Удмуртия\n#Можга\n#фальсификат\n#Пермский край
Источник фото: ИИ
123
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В продукции обнаружены фитостерины.

Можга. Удмуртия. В составе продукции можгинской компании ООО «Лесная поляна» выявлены фитостерины и несоответствие жирно-кислотного состава молочного жира коровьего молока. Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю объявило три предостережения производителю.

По данным Федеральной государственной информационной системы «Меркурий», в апреле и мае 2026 года «Лесная поляна» выработала 871,2 кг сливочного масла «Крестьянское» жирностью 72,5% из сырья с более высоким содержанием жира (масло 82,5% и пахта), что не позволяет подтвердить безопасность продукции. Масло было реализовано через поставщика в социально значимые учреждения Пермского края.

Пробы, отобранные в одной школе и двух детских садах, подтвердили факт фальсификации. Роспотребнадзор сообщил о нарушении требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

 

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11:35, 08 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
123
0
#сливочное масло\n#Удмуртия\n#Можга\n#фальсификат\n#Пермский край